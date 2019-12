Cooperativa Dália Alimentos inaugura novo frigorífico

Conhecida pela produção de laticínios e carne suína, a Dália Alimentos decidiu diversificar as operações. Nesta sexta-feira (13), a empresa inaugura um frigorífico de aves no município de Arroio do Meio, a 23 quilômetros da matriz, em Encantado. A nova planta, que começou a ser construída em 2018, começará a funcionar com capacidade para abater 55 mil frangos por dia, mas já está projetada para chegar a 165 mil cabeças por dia.