Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta, de olho em EUA-China e no Fed

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira (11), à espera de desdobramentos das negociações comerciais entre EUA e China, antes de um prazo que vence no fim de semana para Washington impor mais tarifas aos chineses, e também da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Nos negócios da China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,24% hoje, a 2.924,42 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,44%, a 1.639,50 pontos.

No domingo (15), vence o prazo para que os EUA adotem tarifas extras a US$ 156 bilhões em importações chinesas, que incluem produtos populares, como smartphones e brinquedos. Na terça, o The Wall Street Journal noticiou que a punição tarifária poderá ser adiada, citando fontes com conhecimento das discussões. Por outro lado, o diretor do Conselho Nacional de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro, disse em entrevista à Fox Business que "não há indicação" de que as tarifas não entrarão em vigor no fim de semana.

Desde outubro, EUA e China vêm negociando para tentar finalizar o que chamam de "fase 1" de um acordo comercial.

Investidores na Ásia também aguardam o anúncio de política monetária do Fed, que será feito na tarde de hoje. A expectativa é que o BC americano mantenha seus juros básicos na faixa atual de 1,50% a 1,75%, após cortá-los três vezes entre julho e outubro. O foco, então, será no comunicado do Fed e nos comentários de seu presidente, Jerome Powell, que poderá sinalizar como a instituição poderá se comportar mais adiante.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei teve baixa marginal de 0,08% na Bolsa de Tóquio nesta quarta, a 23.291,86 pontos, pressionado por ações dos setores de eletrônicos e bancário, mas o Hang Seng avançou 0,79% em Hong Kong, a 26.645,43 pontos, o sul-coreano Kospi subiu 0,36% em Seul, a 2.105,62 pontos, e o Taiex se valorizou 0,63% em Taiwan, a 11.700,77 pontos

Na Oceania, a bolsa australiana voltou para o azul hoje, sustentada por ações de concessionárias públicas, mineradoras e grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 avançou 0,68% em Sydney, a 6.752,60 pontos.