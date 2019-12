Hub One chega a Porto Alegre

Acontece, nesta quarta-feira (11), a partir das 10h30min, o lançamento do Hub One Porto Alegre, uma parceria entre a Universidade Feevale e o exoHub LIA, um laboratório de inovação aberta. Trata-se da terceira unidade do Feevale Techaprk, parque tecnológico da instituição de ensino, que ficará localizado na rua Cândido Silveira, 198, bairro Auxiliadora. O espaço receberá empresas de diversas áreas, principalmente das cinco que, hoje, integram o parque tecnológico da Instituição: tecnologia da informação e comunicação; indústria criativa; materiais e nanotecnologia; ciências da saúde e biotecnologia; e ciências ambientais e energias renováveis.