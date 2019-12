Novidade na Cidade Baixa, restaurante traz culinária venezuelana a Porto Alegre

Recomeçar a vida no Brasil não é tarefa fácil para imigrantes, ainda mais para quem não fala o idioma. Foi na tentativa de ajudar a família a se estabelecer no País que a venezuelana Claire Guevara decidiu abrir o Santa Arepa, restaurante tradicional de seu país natal, localizado no bairro Cidade Baixa (Shopping Nova Olaria, R. Gen. Lima e Silva, 776), em Porto Alegre.

O negócio já havia dado seus primeiros passos na metade do ano, em um espaço localizado em Canoas, na região metropolitana. A primeira localização se deu em razão da proximidade com a casa de Claire, no intuito de dar oportunidade de trabalho aos familiares da sócia proprietária. “Meu irmão não falava português. A esposa dele trabalhava com cozinha no país. O Santa Arepa surgiu para eles viverem de alguma coisa”, relata.

Devido à limitação de espaço, o Santa Arepa de Canoas fechou após alguns meses de funcionamento. Em novembro, o empreendimento reabriu as portas, desta vez na Cidade Baixa. Mesmo com o aumento nos custos, Claire destaca as vantagens do novo espaço: “Apesar de o aluguel ser mais caro, estamos em um ponto turístico onde está a inovação. Temos segurança, estacionamento e banheiro; uma estrutura que acredito que vai nos ajudar a crescer e virar um ponto de referência”, afirma.

Propriedade de Claire e de seu irmão, Gonzalo Guevara, em sociedade com o brasileiro Carlos Scholles, o Santa Arepa tem como foco do seu cardápio o prato que lhe deu o nome: as arepas, típicas da Venezuela.

A arepa, alimento tradicional venezuelano, é o carro-chefe da casa

A receita, conforme a proprietária, mantêm a tradição de sua terra: a própria farinha de milho utilizada é comprada de um fornecedor que importa o ingrediente da Venezuela. Ainda assim, Claire abriu espaço para adaptações ao paladar local. “Nós fizemos algumas opções para veganos e vegetarianos. Também temos um prato ‘gaúcho’, recheado com coração de galinha”, explica.

A gastronomia típica não para por aí. O restaurante também oferece empanadas, cachapas (panquecas de massa de milho) e tequeños (palitos de queijo à milanesa), que - assim como as arepas - compõem a base da gastronomia venezuelana. Ainda são comercializadas sobremesas tradicionais, como arepas doces e golfeados (pãezinhos com melado e queijo). Para quem prefere uma opção brasileira, o cardápio ainda traz porções de açaí. Os preços dos produtos variam de R$ 12,00 a R$ 25,00.

Na seção de drinks, o restaurante também busca manter as raízes, oferecendo desde receitas com rum venezuelano até sucos naturais típicos do país - com ingredientes como rapadura, limão e hortelã.

Os proprietários Claire (e) e Gonzalo Guevara (c), e Arelis Morales (d), que prepara os pratos tradicionais venezuelanos

Atualmente, a equipe do Santa Arepa conta com dez pessoas, entre brasileiros e venezuelanos. Os clientes sempre são perguntados se preferem o atendimento em português ou espanhol. O clima latino ainda é mantido pela música ambiente, sempre no idioma espanhol e, na maioria das vezes, com canções venezuelanas.

O investimento no negócio foi de aproximadamente R$ 60 mil, segundo Claire. Parte do capital veio de outra empresa comanda por Claire com o sócio Carlos Scholles, a Tradutoria Traduções, que realiza serviços de tradução juramentada.

O Santa Arepa abre de terça-feira a domingo, das 18h às 23h.