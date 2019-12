Açougues do Mercado Público de Porto Alegre dão desconto em carnes

Vilã da mesa dos brasileiros, a carne bovina entrou na carteira de promoções de um dos pontos mais tradicionais de comércio de Porto Alegre. Açougues do Mercado Público da Capital estão dando descontos de 20% dentro do Festival de Carnes do Mercado Público Central. A campanha, que estreou nesta segunda-feira (9), vai até sábado (14).

A ação é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e Associação dos Permissionários do Mercado Público. Sete bancas estão com redução de preços em diversos tipos de cortes de carne. A expectativa é de que a comercialização seja 30 toneladas superior ao fluxo normal de uma semana.

O valor do quilo principalmente da carne bovina tem puxado a inflação em Porto Alegre e outras regiões, incluindo as áreas com maior rebano. A projeção é de que a elevação do alimento se mantenha , até porque as festas do fim de ano aquecem a demanda, o que também puxa os preços.