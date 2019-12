Greve de fiscais agropecuários causa impacto de R$ 42 milhões na economia gaúcha

A categoria dos fiscais agropecuários apontou que a paralisação que completou dez dias causou impacto econômico de R$ 42,3 milhões em produtos de origem vegetal. A Associação dos Fiscais Agropecuários do Rio Grande do Sul (Afagro), que faz parte da comissão de greve, diz que deixaram de ser emitidas 630 Permissões de Trânsito Vegetal (PTV), necessárias para transportar cargas de maçã, citros, sementes e mudas de flores para fora do Rio Grande do Sul.

Também não foram emitidas 483 Guias de Livre Trânsito (GLT), documento que deve acompanhar os caminhões que transportam derivados de uva e vinho a granel fora e dentro do Estado, completou a entidade.

A engenheira agrônoma e fiscal estadual agropecuária Liese de Vargas Pereira, diretora da Afagro, explica que, desde o início da greve, somente casos pontuais estão sendo atendidos por meio de liminar judicial. Somente em GLTs não emitidas, "o prejuízo financeiro soma R$ 28,2 milhões". O volume de PTVs que não foi emitido soma R$ 14,1 milhões.

Estes números mostram que o trabalho da fiscalização agropecuária resulta no ingresso de importantes divisas para a geração de riqueza no Estado, além de garantir a segurança alimentar de todos os consumidores do Estado. O levantamento refere-se ao período de 26/11 a 5/12. O cálculo foi feito considerando o valor médio de 2018, a partir das notas fiscais para as cargas deste tipo.

Os fiscais estaduais agropecuários deflagraram greve por tempo indeterminad o com outras categorias do serviço público estadual, que integram o Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul (Sintergs). Afagro está no comando de greve.

As razões da paralisação vão do parcelamento e atraso dos salários há 48 meses, falta de reposição das perdas inflacionárias e posição contrária ao pacote do governador Eduardo Leite.