Flybondi começa a vender passagens entre Buenos Aires e Porto Alegre

Jornal do Comércio no dia 2 de dezembro. O valor da passagem é de R$ 209,00. A empresa aérea argentina low cost Flybondi já começou a vender em seu site ( flybondi.com/br ) passagens para os voos ligando Porto Alegre a Buenos Aires (aeroporto de El Palomar, a 18 quilômetros da capital argentina) a partir de 3 de março de 2020. O início da operação havia sido antecipado pelono dia 2 de dezembro. O valor da passagem é de R$ 209,00.

Serão três voos semanais, com número FO5910, às terças, quintas e sábados, operados em aeronave 737-800, com capacidade para 189 passageiros. Dessa forma, Porto Alegre se tornará o quarto destino da Flybondi no Brasil, juntamente com Florianópolis (sazonal), Rio de Janeiro (Galeão) e São Paulo (Guarulhos).

Com esse voo, a Flybondi quebra o monopólio da Aerolíneas Argentinas na ligação entre a capital argentina e Porto Alegre. A companhia opera sozinha na rota desde 2016, quando a Gol se retirou do mercado, e atualmente realiza dois voos por dia entre as duas cidades.

Na quinta-feira (5), os governos do Brasil e da Argentina fecharam acordo para aumentar o limite de voos semanais entre os dois países. Agora, o número de frequências passará das atuais 133 para 170 por semana. E não haverá mais limite para voos de transporte de carga.

Neste mês de dezembro, outras duas companhias iniciam operações internacionais em Porto Alegre. A partir do dia 11, a Cabo Verde Airlines começa voos ligando a capital gaúcha à Ilha do Sal, no país africano. A rota operará duas vezes por semana, com saídas de Porto Alegre às quartas e sextas-feiras, e vinda da Ilha do Sal às quintas-feiras e sábados.

Já a Latam fará uma ligação sazonal entre Porto Alegre e Lima, no Peru, entre os dias 14 de dezembro e 1 de março de 2020. A rota será operada três vezes por semana nesse período, com saídas de Porto Alegre às terças, sextas e domingos, às 8h. No sentido inverso, às segundas, quintas e sábados, os voos estão programados para decolar de Lima.