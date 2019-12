Palestra e homenagens marcam os 35 anos do IEE

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Instituto de Estudos Empresariais (IEE), fundado em Porto Alegre em 1984, comemora seus 35 anos com um coquetel no Instituto Ling nesta segunda-feira. Fechado a convidados, o evento será realizado a partir das 19h.

A programação prevê uma homenagem a Lydia Wong Ling e a Jorge Gerdau Johannpeter, e palestra do filósofo e professor universitário Fernando Schüler. Durante o evento, também será feito o lançamento da nova identidade visual do IEE, produzida pela Valkiria Inteligência Criativa.

O instituto atua na formação de lideranças empresariais e políticas com base nos conceitos de mercado e de livre iniciativa. A entidade realiza, na Capital, o Fórum da Liberdade, que, em abril de 2020, chega à sua 33ª edição com a presença de mais um vencedor do Prêmio Nobel da Economia. Desde a primeira edição, em 1988, sete já passaram pelo evento.