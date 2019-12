Rede SIM cancela compra de rede de postos de Santa Catarina

Depois de ter anunciado como o negócio que resultaria no maior grupo de postos de combustíveis do Brasil, a rede SIM cancelou a operação da compra da rede Mime, de Santa Catarina. Em nota, a empresa, com sede em Flores da Cunha, na Serra gaúcha, informou que "interrompeu o acordo de incorporação da rede Mime". Na nota, a SIM diz que estava encerrando a incorporação da rede catarinense.