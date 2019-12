Corecon-RS reconhece Economista do Ano em cerimônia no dia 17

O Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul (Corecon-RS) realiza, no dia 17 de dezembro, a entrega do Prêmio Economista do Ano 2019 a Alexandre Englert Barbosa. Já o economista Guilherme Socias Villela receberá o título de Economista Destaque 2019.

Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Alexandre Barbosa é mestre em Economia na área de Economia Internacional e doutor em Economia Aplicada também pela Ufrgs. Agrega experiências de consultor econômico em entidades empresariais gaúchas - como a Federação das Associações Comerciais e de Serviços do RS (Federasul) e a Federação das Indústrias do Estado do RS (Fiergs) - e de professor convidado do MBA em Finanças da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Hoje, exerce o cargo de tesoureiro-executivo do Banco Cooperativo Sicredi.

O economista Guilherme Socias Villela foi duas vezes prefeito de Porto Alegre. Além disso, foi diretor-presidente da CEEE, deputado estadual, presidente do Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) e superintendente regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), entre outros cargos públicos.

Na ocasião, o Corecon-RS também entregará a distinção de Jornalista de Economia do Ano para Giane Guerra, do Grupo RBS. Também serão premiados os vencedores do Prêmio de Reportagem de Economia 2019. Na categoria Mídia Impressa, o jornalista Marcelo Beledeli, do Jornal do Comércio, ganhou o 2º lugar com a matéria "Os 90 anos da Crise de 1929". O 1º Lugar ficou para a matéria "Informalidade no mercado de trabalho", de autoria do jornalista Leonardo Vieceli, do jornal Zero Hora; já o 3º lugar foi para a matéria "Pão nosso de cada dia", de autoria da jornalista Juliana Bevilaqua, do jornal Pioneiro. A matéria "Um horizonte em expansão", de autoria dos jornalistas Karine Menoncin, Marcos Graciani e Ítalo Bertão Filho, da Revista Amanhã, ficou com a Menção Honrosa. Na categoria Mídia Digital/On-Line, foi vencedora a matéria "Hora de você investir na bolsa? Um milhão de brasileiros estão lá", de autoria da jornalista Karine Menoncin, do Portal Amanhã.

Os prêmios serão entregues durante solenidade no dia 17 de dezembro, às 20h, no Hotel Continental, em Porto Alegre. Na oportunidade, também serão homenageados os vencedores do Prêmio Corecon-RS 2019, que destaca as melhores dissertações de mestrado, artigos técnicos ou científicos e monografias ou trabalhos de conclusão de curso.