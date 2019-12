Feira do Azeite Novo reúne quinze marcas regionais em edição de Natal neste sábado

Quinze produtoras de azeite extravirgem do Rio Grande do Sul se reúnem neste sábado (7) para a edição de Natal da Feira do Azeite Novo em Porto Alegre. A sétima edição do evento, promovida pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, ocorre das 8h às 12h no Pátio da Secretaria da Agricultura (Av. Getúlio Vargas, 1.384), no bairro Menino Deus.

Já de olho nas festas natalinas, as marcas participantes prepararam promoções e embalagens temáticas para a feira deste sábado. Quem fizer uma compra durante a feira ainda deverá receber cupons de participação para um sorteio de quatro cestas de Natal - que incluem diversos tipos de azeites produzidos regionalmente.

A Feira do Azeite Novo acontece no primeiro sábado de cada mês. Entre as produtoras de azeite participantes estão a Costa Doce, a Capolivo, a Vila do Segredo, a Olivas do Sul, a Casa Gabriel Rodri, a Olivais da Fonte, a Olivo Brasil, a Casa Albornoz, a La Pataca, a Verde Louro, a Olivae, a Costi Olivos, a Prosperato, a Batalha e a Milonga.