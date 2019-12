Cultura da soja alcança 83% da intenção de plantio no Estado

A cultura da soja na semana alcançou 83% do total da intenção de plantio de 5,97 milhões de hectares para a safra 2019/2020 do Rio Grande do Sul. De acordo com o Informativo Conjuntural, divulgado nesta quinta-feira (5) pela Emater, as lavouras encontram-se 100% em desenvolvimento vegetativo.

No mesmo período, a semeadura da cultura do milho alcançou 88% da área de mais de 777 mil hectares da intenção de plantio no Estado. Das lavouras implantadas, 50% estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 22% em floração e 28% em enchimento de grãos.

A cultura do arroz chegou em 96% da área de mais de 944 hectares estimada para a safra. O tempo favorável em todas as regiões permitiu aos produtores avanços no preparo de novas áreas e plantios. Assim como a soja, as lavouras de arroz estão 100% na fase de desenvolvimento vegetativo.