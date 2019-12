Presidentes defendem revisão das tarifas externas comuns do Mercosul

Atualizada às 14h15min

A 55ª reunião do Mercosul contou, aparentemente, com discursos bem alinhados dos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, da Argentina, Maurício Macri, do Paraguai, Mario Benítez, e da vice-presidente uruguaia, Lucía Topolansky.

Realizada nesta quinta-feira, em Bento Gonçalves, a Cúpula do Vale dos Vinhedos, o encontro trouxe temas comuns para a pauta, como a necessidade de revisão das Tarifas Externas Comuns (TECs) dentro do Mercosul, parte devido às mudanças que nos próximos anos irão vigorar em diferentes setores com o acordo recentemente fechando pelo bloco latino e a União Europeia.

Curiosamente, enquanto os representantes dos quatro países do Mercosul estavam na serra gaúcha, um grupo de quase 20 diplomatas europeus está circulando pelo Rio Grande do Sul. Por pouco, inclusive, representantes dos dois blocos não se encontraram na cidade.

A comitiva europeia, que desde a noite dessa quarta-feira (4) está em Porto Alegre, visitará Bento Gonçalves e Gramado neste final de semana. A Cúpula dos Vinhedos marcou a transmissão do comando brasileiro do Mercosul, com a passagem da tarefa ao Paraguai a partir de 2020.

Na abertura da cúpula, Bolsonaro indicou que tem buscado tornar o Brasil um território mais atraente aos investimentos estrangeiros. Antes da reunião, Bolsonaro e Benítez tiveram reunião reservada para tratar de acordos de cooperação específicos, entre eles um esperado tratado automotivo em que o Brasil poderá exportar mais carros ao Paraguai, e o país vizinho terá facilidades para vender autopeças para o Brasil.

"Em agosto, concluímos acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA). Agora precisamos assegurar que esse acordo seja implementado com rapidez, e prosseguir com novos parceiros mundo afora", destacou Bolsonaro.

Sobre o comércio internacional em geral, o presidente brasileiro reclamou que as taxações excessivas sobre importações tornam todo sistema produtivo menos eficiente e competitivo. Ele defendeu que o Mercosul precisa reduzir ou revisar as tarifas externas comuns do bloco sob pena de acumular um retrocesso no desenvolvimento da região.

Bolsonaro foi acompanhado na crítica às TECs por Macri, que, no entanto, deixará a presidência da Argentina em breve, cedendo lugar ao recém-eleito Alberto Fernandez. A vice-presidente uruguaia também destacou que é preciso que o bloco siga avançando em novos acordos, como com o Canadá e a Coreia do Sul.