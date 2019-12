FCDL/RS cancela entrega do Prêmio Mérito Lojista

A Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL/RS) cancelou a 32ª edição do Prêmio Mérito Lojista, que seria realizada nesta quinta-feira (5), a partir das 20h, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. “Infelizmente, a divulgação de fatos de foro interno da entidade acabou por prejudicar o bom andamento dos trabalhos da federação, não havendo condições técnicas e logísticas de realizar o evento”, diz o comunicado da FCDL/RS.