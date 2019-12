Dólar à vista tem máxima acima de R$ 4,20

O dólar no mercado à vista renovou a máxima, em R$ 4,2135 (+0,50%) na manhã desta quinta-feira (5) com saída de capital estrangeiro do País. O dólar futuro para janeiro de 2020 renovou máxima em R$ 4,2280 (+0,38%).

"O fluxo é negativo hoje com saídas de recursos na posição de remessas financeiras, possivelmente de lucros e dividendos, e de investidor brasileiro que vai participar do IPO da XP, em Nova Iorque,", diz Jefferson Rugik, diretor-superintendente da Correparti.

"Há saída de moeda, o fluxo é negativo", confirma Vanei Nagen, responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos.

Nos primeiros negócios, a moeda americana exibiu viés de alta, com demanda moderada após três dias de quedas seguidas e na contramão do viés de baixa predominante no exterior.

Com a agenda interna fraca, o investidor aguarda notícias da Cúpula do Mercosul , com as presenças nesta quinta do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Economia, Paulo Guedes, entre outros, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Também estão no foco os desdobramentos da reunião da Opep, que está em andamento na Áustria.

Às 10h20min, o dólar à vista subia 0,30%, a R$ 4,2144. Na mínima, caiu a R$ 4,2010 (-0,03%) após a abertura. O dólar futuro de janeiro de 2020 avançava 0,23%, a R$ 4,2215, após oscilar de R$ 4,2050 (-0,17%) a R$ 4,2280 (+0,38%).