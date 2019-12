Air Europa e Gol assinam acordo de cooperação em transporte de passageiros

A Air Europa anunciou um acordo de codeshare com a Gol e, a partir de janeiro de 2020, voará para mais de 20 cidades brasileiras saindo de São Paulo, Recife, Fortaleza e Salvador. Codeshare é um acordo de cooperação em que uma companhia aérea transporta passageiros cujos bilhetes tenham sido emitidos por outra empresa, com o objetivo de ampliar os destinos que as áreas poderiam oferecer isoladamente.

A aliança permitirá à Air Europa implementar seu código em 78 voos domésticos.

"O acordo de codeshare com a Gol foi aplicado através do compromisso que a Air Europa assumiu com o Brasil e do compromisso de desenvolver seu crescimento internacional com maior conectividade doméstica no País", disse a empresa.

A parceria também inclui o acordo entre a Air Europa SUMA e a Smiles, os respectivos programas de fidelidade de ambas as companhias aéreas.

"Estamos muito orgulhosos do acordo com a Gol, que nos dá garantias completas de nosso crescimento no mercado de aviação brasileiro", afirmou o diretor de vendas da Air Europa, Imanol Pérez, em nota.