Sicredi inaugura nova agência em Porto Alegre

A Sicredi União Metropolitana vai inaugurar mais uma agência em Porto Alegre na próxima segunda-feira, dia 9, na avenida Carlos Gomes, 221. É a quinta nova unidade aberta neste ano na área da cooperativa – foram três Capital, uma em Gravataí e outra em Canoas, na Região Metropolitana.

De acordo com o presidente da Sicredi União Metropolitana, Ronaldo Sielichow, a ação atende a demanda de moradores e empresas da região. “Vamos auxiliar no desenvolvimento das empresas, das pessoas e da comunidade”, afirma Sielichow.

As agências da instituição financeira cooperativa têm o conceito colaborativo, com sala de reuniões, internet e espaços compartilhados para os associados. Agora, o Sicredi União Metropolitana tem 22 agências em sua área de atuação, que reúne nove municípios: Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Glorinha, Sapucaia do Sul, Esteio, Canoas e Viamão.

Os 60 mil associados da região somam mais de R$ 1 bilhão de recursos administrados pela instituição. Sielichow estima que o crescimento da Sicredi União Metropolitana em 2019 será de 40%.

Com mais de 4,2 milhões de associados no País, o Sicredi está em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal, com mais de 1.700 agências.