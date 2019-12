Altas da carne e gasolina puxam inflação de Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os aumentos nos preços da gasolina e da carne bovina em apenas uma semana contribuíram para turbinar boa parte da aceleração da inflação em Porto Alegre no fim de novembro. O combustível teve alta de 0,91% para 2,7% em sete dias, e a carne, de 0,20% para 2,92%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S)

A gasolina acabou alimentando a elevação do grupo de Transportes. Também o grupo de Despesas Diversas teve as maiores altas, apontou o IPC-S divulgado nesta terça-feira (3). O IPC-S passou de 0,21% para 0,37% na última semana.

O economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), responsável pelo indicador, André Braz, explicou que o acréscimo no valor da carne "é um fenômeno nacional" e influencia o índice em outras capitais pesquisadas pela instituição.

"Nos próximos levantamentos, a tendência é de novas altas nos preços da gasolina e da carne, mantendo a incidência na inflação", ressalta Braz. A explosão de preços da proteína está associada às exportações do produto para mercados como o chinês , o que reduz a oferta interna, encarecendo o item na alimentação. Também no fim de ano há maior demanda por causa das festas.

Já a gasolina sofre as alterações dos preços do petróleo, repassados pela Petrobras. A alta do dólar também acaba afetando este mercado.

O economista menciona que "a boa notícia" para dezembro é que a entrada da bandeira tarifária amarela na conta de luz pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai amenizar o custo para os consumidores.