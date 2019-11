Smile Flame utiliza impacto social para empreender

Impacto social como ferramenta de aproximação entre o setor corporativo e os consumidores. A empresa Smile Flame atua desta forma no mercado e para detalhar sobre este modelo inovador de empreender, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa de Porto Alegre (ADCE) convidou para edição do encontro Lideres em Debate, na última quarta-feira (27), o empresário Daniel Mattos, CEO da Smile Flame, no Café Coworking, no Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs).

Com a temática Responsabilidade social: como aliar geração de valor e geração de riqueza, o encontro foi conduzido por Mattos, que salientou que é possível fazer o que gosta e ao mesmo tempo empreender de um modo positivo. Mattos informou que Smile Flame foi fundada em 2013 e passou a desenvolver projetos sociais justamente para impactar um público ou necessidade específica de cada cliente.

O empresário disse que a Smile Flame atua a partir de três pilares. O primeiro deles é “Unindo universos opostos para criar soluções inovadoras”. O segundo, “Não queremos mudar o que está errado, e sim construir o que está certo. Chamar atenção para os problemas é só o primeiro passo, viemos trazer soluções”. E em terceiro, o impacto social. “Os projetos que criamos só fazem sentido quando estamos mudando a vida de pessoas para melhor”.

Entre os projetos, o empresário citou o "Skate no Asilo", realizado anualmente, desde 2013, e basicamente é trata-se de uma competição de skate, com skatistas de Porto Alegre, que de modo voluntário participam da atividade no Asilo Padre Cacique. Ele explicou que o evento motiva os idosos, que participam como jurados, ocorrendo ao mesmo tempo uma aproximação entre gerações. Acrescenta que a ação é produz uma atmosfera muito positiva, em um ambiente alegre, com música e descontraído. A empresa foi criada por Daniel e seu irmão Diego Matto e conta com nove colaboradores.