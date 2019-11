Porto Alegre terá ligação low cost com Buenos Aires

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou que a empresa aérea argentina low-cost Flybondi terá voos ligando Porto Alegre a Buenos Aires (aeroporto de El Palomar, a 18 km da capital argentina) a partir de 3 de março de 2020. A reserva do voo foi registrada no sistema da Anac em 27 de novembro. As passagens entre as duas cidades ainda não estão sendo comercializadas pela companhia. As informações foram divulgadas inicialmente no blog especializado Ponte Aérea.

Segundo o registro informado à Anac, serão três voos semanais, com número FO5910, às terças, quintas e sábados, operados em aeronave 737-800, com capacidade para 189 passageiros. Dessa forma, Porto Alegre se tornará o quarto destino da Flybondi no Brasil, juntamente com Florianópolis (sazonal), Rio de Janeiro (Galeão) e São Paulo (Guarulhos).

Com esse voo, a Flybondi quebra o monopólio da Aerolíneas Argentinas na ligação entre a capital argentina e Porto Alegre. A companhia opera sozinha na rota desde 2016, quando a Gol se retirou do mercado, e atualmente realiza dois voos por dia entre as duas cidades.

Neste mês de dezembro, outras duas companhias iniciam operações internacionais em Porto Alegre. A partir do dia 11, a Cabo Verde Airlines começa voos ligando a capital gaúcha à Ilha do Sal, no país africano. A rota operará duas vezes por semana, com saídas de Porto Alegre às quartas e sextas-feiras, e vinda da Ilha do Sal às quintas-feiras e sábados.

Já a Latam fará uma ligação sazonal entre Porto Alegre e Lima, no Peru, entre os dias 14 de dezembro e 1º de março de 2020. A rota será operada três vezes por semana nesse período, com saídas de Porto Alegre às terças, sextas e domingos, às 08h. No sentido inverso, às segundas, quintas e sábados, os voos estão programados para decolar de Lima.