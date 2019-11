Unimed Porto Alegre anuncia holding e investimentos de R$ 30 milhões

As constantes transformações no segmento de saúde e as exigências por mudanças e adequações para manter a solidez no mercado foram molas propulsoras para um passo ousado da Unimed Porto Alegre. Na manhã desta sexta-feira (29), o presidente do Conselho de Administração da Cooperativa, Flávio Vieira, anunciou a criação da holding Laçador Participações, e o investimento de mais de R$ 30 milhões nas duas primeiras aquisições do Grupo. Integrando a maior operação da história da Cooperativa, passam a ser braços da holding as empresas Unio Tecnologia e Sulmed. A primeira é especializada na criação, implementação e operação de soluções de sistemas para o segmento de saúde complementar. A segunda atende ao mercado corporativo, com foco em pequenas e médias empresas.

Em coletiva à imprensa, realizada no Hotel Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre, Vieira destacou que o movimento “não é reativo”. “O primeiro contato com a Sulmed ocorreu há três anos. Mas foi somente com a criação da holding que conseguimos consolidar esta aquisição.” O presidente do Conselho da Unimed Porto Alegre destacou que a iniciativa foi feita com capital próprio. O grupo Laçador irá atuar nos 46 municípios atendidos pela cooperativa.

De acordo com o presidente do Conselho, a aquisição da Sulmed faz parte da estratégia da Unimed Porto Alegre de se fortalecer em um novo segmento (que abrange também os públicos das classes C,D e E), além de se posicionar como agente consolidador no mercado de planos de saúde com a oferta de uma nova marca. Operadora de assistência médica e odontológica com atuação no segmento empresarial da Capital e Região Metropolitana há mais de 40 anos, a empresa deverá seguir de forma autônoma, atendendo clientes por meio de consultórios de especialidades e pronto-atendimento adulto e infantil, além de sua rede credenciada de hospitais, serviços e clínicas. “Nada muda no atendimento da Unimed Porto Alegre e no atendimento da Sulmed, e ambas não serão concorrentes”, observou Viera.

Já a Unio Tecnologia oferece soluções para a comercialização de produtos, faturamento e pagamento, manutenção cadastral, autorização e regulação, e contas médicas. Sobre as futuras aquisições da Laçador, todas devem ocorrer na área da saúde ou com atuação voltada para este setor. De acordo com o administrador da holding, o sistema de gestão de planos pela Unio está em fase de desenvolvimento e será lançado em breve. “No futuro, poderá ser comercializado com demais interessados. É uma parceria que visa ao desenvolvimento de soluções tecnológicas que agreguem valor à cooperativa e à comercialização futura, para também gerar rentabilidade.”