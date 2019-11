Johnny Rockets abre primeira loja em aeroporto no Salgado Filho

A praça de alimentação do aeroporto de Porto Alegre ganhou mais uma opção de gastronomia. É a chegada da rede norte-americana de hambúrguer Johnny Rockets. É a primeira operação da marca em um aeroporto. Outra unidade está prevista para Porto Alegre, no BarraShoppingSul, ainda sem data de abertura.

O restaurante vai funcionar 24 horas. Dentre as opções de cardápio, estão as refeições focadas no café da manhã, como panquecas, waffles e omeletes, além da especialidade da rede, que são os hambúrgueres. Sobremesas como milk shake, torta de maçã e petit gateau também fazem parte do menu. O restaurante, no entanto, não terá open de batata frita, serviço tradicional da rede em outras unidades.

A marca planeja outras 10 aberturas em aeroportos em 2020, com a meta estar presente nos principais terminais do Brasil em 5 anos.

A Johnny Rockets foi fundada em Los Angeles, nos Estados Unidos, e é conhecida pela temática anos 1950. Atualmente, a rede opera em 25 países.