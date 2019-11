GM mostra nova plataforma de carros na fábrica de Gravataí

A General Motors apresenta nesta quarta-feira (27) a nova plataforma de carros na fábrica de Gravataí. É a linha onde é montado o novo Onix, carro mais vendido em sua categoria de veículo no Brasil. O Onix foi apresentado em setembro , e depois teve interrupção de venda devido a um recall nas unidades que já haviam sido vendidas.

A fábrica em Gravataí, em operação desde 2000, é considerada a mais produtiva do mundo considerando uma única linha de montagem. É fabricado um carro a cada 65 segundos, são mais de 1,3 mil ao dia. A planta opera em três turnos. O carro abastece o mercado nacional e o da América do Sul. A plataforma faz parte de um conceito global de veículo, ou seja, o mesmo montado no Brasil é replicado na China e em outras unidades no mundo.

Na manhã desta quarta, houve um ato simbólico do início da produção do novo Onix, que já é feita desde o primeiro semestre.