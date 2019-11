Banrisul dará desconto em dívida e juros na Semana da Negociação

O Banrisul vai oferecer descontos em dívidas e juros a clientes durante a Semana da Negociação e Orientação Financeira, promovida pelo Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e que será de 2 a 6 de dezembro.

O calendário prevê ações comerciais com "condições diferenciadas para os clientes, como desconto sobre o total da dívida e nos juros", informou o banco gaúcho, com mais de 3 milhões de clientes no Rio Grande do Sul e mais cinco unidades da federação.

Em Porto Alegre, três agências do Banrisul terão horário estendido até as 20h nos cinco dias da ação. Será as agências Central (rua Capitão Montanha, 177, no Centro Histórico), do Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545, loja 1.281, no bairro Floresta), e no Praia de Belas Shopping (avenida Praia de Belas, 1.181, loja 1.020 A).

Mesmo as agências que não abrirem mais tempo, vão ter as condições. Hoje são 495 postos de atendimento no Estado, 17 em Santa Catarina, quatro nos estados do Paraná (Curitiba), São Paulo (Capital) e Rio de Janeiro (Capital), e no Distrito Federal (Brasília).