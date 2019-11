Primeira Miniso no Rio Grande do Sul abre em shopping em Caxias do Sul

O Rio Grande do Sul vai receber a primeira unidade da franquia da loja Miniso. A franquia deve abrir na primeira quinzena de dezembro no shopping Iguatemi de Caxias do Sul em Caxias do Sul.

A Miniso é uma das maiores marcas fast fashion especializadas em itens para a casa e uso pessoal no mundo. Fundada no Japão e com sede na China, a rede une o design japonês e o empreendedorismo chinês na atuação. São mais de mil lojas em diversos países. No Brasil, a Miniso conta com 54 unidades.

A sócia-proprietária da franquia em Caxias do Sul, Chen Goulart, afirma que a decisão de abrir na serra está relacionada à proximidade entre o mercado da maior cidade da região e onde reside. A administradora, nascida em Taiwan, mora em Farroupilha, que fica a menos de 20 quilômetros do shopping. A unidade ocupará 180 metros quadrados e vai gerar oito empregos diretos.

Chen planeja abrir novas unidades em outras cidades do Rio Grande do Sul. A sócia-proprietária decidiu não divulgar o nome dos municípios nem quando pretende montar mais lojas, mas garantiu que já tem tudo planejado.

A Miniso Brasil explica que a expansão para o Rio Grande do Sul é uma tendência da empresa. Presente no país desde 2017, a empresa começou em São Paulo e vem abrindo novas unidades rapidamente - deve abrir mais uma no final de novembro em Brasília, no Distrito Federal. A Miniso pretende chegar a 100 lojas em todo o Brasil até o final de 2020.

A Miniso é conhecida pelo custo-benefício de seus produtos importados da China. Chen afirma que a alta recente do dólar não deve interferir nos preços, mas há incerteza. “Os valores das mercadorias são tabelados mundialmente. A franquia tenta manter os preços, que aparecem convertidos em real. Mas não sei se pode haver alteração”, explica.