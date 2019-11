Obras do Embarcadero no Cais Mauá são retomadas; abertura é adiada para março

Foram retomadas as intervenções no Cais Mauá, em Porto Alegre, para a instalação do empreendimento do Embarcadero, que vai operar próximo à Usina do Gasômetro. A previsão dos empreendedores é de começar as operações no primeiro trimestre de 2020.

O Embarcadero reunirá operações de gastronomia, serviços e alguns pontos de venda e showroom de produtos, além de áreas ao ar livre para a população aproveitar a orla. O projeto é tocado pela DC Set Produções e Tornak Participações e Investimentos. As direções das duas empresas assinaram um aditivo ao contrato com o consórcio Cais Mauá do Brasil para retomar as obras , que seguiram mesmo com o impasse sobre a concessão do espaço

De acordo com o diretor-executivo do projeto, Juan Moro, as intervenções foram retomadas na semana passada, após a vistoria da Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams). A atual fase envolve limpeza do terreno. Por isso, é quase imperceptível maior movimentação. Alguns trabalhadores atuam no local. Na próxima semana, a execução terá maquinário.

O mau tempo do mês de outubro, que teve recorde de chuvas, dificultou os trabalhos no Cais Mauá. As empresas redefiniram o cronograma. Em vez de fevereiro, a largada do Embarcadero será entre março e abril de 20210. A liberação da área para as operações começarem a montar suas estruturas deve ocorrer em 60 dias, mais no fim de janeiro, dizem os empreendedores.

Cais Embarcadero (foto) ocupará 19 mil metros quadrados à beira do Guaíba, com opções de alimentação, conveniência, serviços, esportes e descanso ao ar livre. O contrato de locação é temporário por quatro anos.

Na Justiça Federal, segue o processo que envolve o consórcio e o governo gaúcho. Liminar do Tribunal Regional Federal (TRF-4) suspendeu a rescisão do contrato que o Estado havia feito no primeiro semestre. No dia 13 deste mês, em sessão de julgamento da 4ª Turma do tribunal, por maioria, "foi negado provimento a recursos de agravo interno da União e do Estado", informou o órgão. "Dessa forma, ainda está mantida a suspensão da rescisão do contrato entre a empresa Cais Mauá do Brasil e o Governo do Estado."