Fraport entrega obras e anuncia construção de terminal de cargas no Aeroporto de Porto Alegre

O dia era de prestar contas da primeira fase de obras do Aeroporto Internacional Salgado Filho, ou agora Aeroporto de Porto Alegre, mas a concessionária alemã Fraport veio com outra novidade sinalizando novos investimentos. A CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, anunciou que será construído um terminal de cargas com previsão para começar operar até o fim de 2021. O terminal logístico não está no contrato como obrigação da Fraport, mas é considerado crucial para alavancar a capacidade de negócios do complexo aeroportuário.

Uma obrigação contratual e a mais complexa é a ampliação da pista de pousos e descolagens, que vai passar de 2.280 metros para 3,2 mil metros e que está na etapa de preparação da área, como intervenções na drenagem. A pista mais alongada vai permitir que aviões de maior porte, tanto em capacidade de passageiros como cargas, possam operar no site na Capita gaúcha. A ampliação em quase um quilômetro deve ser feita até dezembro de 2021, prazo firmado coma Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

"Vamos iniciar investimentos no terminal de cargas novo e temos outros planos", disse Andreea, já no fin al do ato ao lado da área nova do Terminal de Passageiros, que é um só após o fechamento do antigo terminal, onde o aeroporto teve primeira sede. A CEO não revelou o montante do aporte e não quis adiantar quais são os "outros planos". "O terminal vai ser maior do que o previsto", acrescentou a CEO, comparando com um projeto da Infraero para erguer um novo Terminal de Logística de Cargas (Teca), quando ainda era gestora.

O novo Teca era orçado, por volta de 2010, em mais de R$ 80 milhões e que teve a construção interrompida próximo à estrutura dos Bombeiros, no sítio aeroportuário, devido a problemas nas fundações. O esqueleto das fundações ficou por muito tempo na lateral da pista, à direita do terminal, olhando de frente. Andreea disse que a concessionária já está recebendo propostas de construtoras para fazer o projeto. Uma das componentes do atual consórcio das obras em andamento - a HTB, fez oferta, segundo o CEO da empresa, Detlef Dralle.

O Teca atual tem 5,5 mil metros quadrados. A antiga área projetada previa 23 mil metros quadrados e elevar a capacidade de movimentação de cargas de 35 mil toneladas para cem mil toneladas ao ano. A CEO da Fraport também comentou que há adequações para a operação que devem ser feitas com a Receita Federal. "Vamos construir bastante rápido, em dois a três meses, definimos e começamos", garantiu a executiva. O tempo de obra é estimado em um ano a 15 meses. A operação do novo Teca não está condicionada à finalização da ampliação da pista, assegurou Andreea.

Sobre a pista, um item crucial é a remoção das famílias que ainda estão na Vila Nazaré. Parte dos moradores está no traçado da extensão e precisa ser transferida para novas habitações. A intenção é que todas as mais de 1,2 mil famílias saiam. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, confirmou que o assentamento não vai ser concluído até dezembro, como era a meta.

"A previsão é janeiro e fevereiro, no máximo, até março, para que a Fraport cumpra o cronograma", compromete-se Marchezan. A remoção chegou a ser suspensa devido a impasse com Ministério Público Estadual e Federal e Defensoria Pública da União do Estado, que questionaram a sistemática de transferência e obrigações da concessionária. Ação na Justiça cobra que a Fraport arque com as despesas das habitações. "Vamos conseguir superar todos os desafios para terminar as obras no prazo", limitou-se a dizer Andreea.

O CEO da Fraport AG, companhia alemã, Stefan Schulte, destacou que as obras mostram o que é possível fazer quando se encontram áreas do governo, órgãos reguladores e uma empresa experiente na área de aviação. Schulte disse que a empresa quer transformar o aeroporto de Porto Alegre em referência de voos.

“Não vamos parar por aí, com a ajuda dos governos federais e do Estado, estamos comprometidos com a ampliação da pista”, apontou o CEO. A ampliação vai permitir que o complexo possa operar com mais intensidade com mercados da América do Norte e Europa.

A Fraport oficializou nesta terça-feira a entrega da primeira fase das obras, que representa 74% da previsão contratual. O valor global do investimento é de R$ 1,8 bilhão, sendo R$ 600 milhões da pista. A empresa alemão obteve R$ 1,25 bilhão de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A primeira fase tem desde novo edifício-garagem com 1.050 vagas, , ampliação do terminal de passageiros com novas área de check-in e embarque nacional e internacional, melhorias de estruturas para usuários e mais espaços no pátio de aeronaves.