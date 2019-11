Fraport entrega obras no aeroporto de Porto Alegre

A Fraport, nova concessionária do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, entregou a primeira fase de obras no complexo aeroportuário. Foram 18 meses de obras, que incluem ampliação do terminal 1, único em operação depois da desativação do antigo terminal 2, áreas de check-in e embarques novas e novo edifício-garagem.

O CEO da Fraport AG, companhia alemã, Stefan Schulte, destacou que as obras mostram o que é possível fazer quando se encontram áreas do governo e uma empresa experiente na área de aviação.

Schulte disse que a empresa quer transtornar o aeroporto de Porto Alegre em referência de voos.

“Não vamos parar por aí, com ajuda dos governos federais e do Estado, estamos comprometidos com a ampliação da pista”, apontou o CEO. A ampliação vai permitir que o complexo possa operar com mais intensidade com mercados da América do Norte e Europa.