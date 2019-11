Bill Gates passa Bezos e volta a ser o mais rico do mundo

O norte-americano Bill Gates, fundador da empresa de tecnologia Microsoft, voltou a assumir a posição no ranking de mais rico do mundo nesta sexta-feira (15) segundo o índice de bilionários da Bloomberg, deixando para trás Jeff Bezos, presidente da Amazon.

Gates, 64 anos, pode ter sido impulsionado em parte por uma decisão do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que anunciou, no fim de outubro, a concessão de um contrato de computação em nuvem de US$ 10 bilhões à Microsoft.

As ações da Microsoft subiram 4%, dando a Gates uma fortuna de US$ 110 bilhões, segundo o índice de bilionários da Bloomberg. As ações da Amazon caíram cerca de 2% desde o anúncio, colocando o patrimônio líquido de Bezos em US$ 108,7 bilhões.

Em outubro, Bill Gates superou brevemente Bezos, 55 anos, depois que a Amazon registrou sua primeira queda de lucro em dois anos, mas suas ações reduziram o declínio.

O índice, que rastreia a riqueza das 500 pessoas mais ricas, é atualizado a cada dia de negociação após o fechamento dos mercados nos EUA. A pessoa mais rica da Europa, Bernard Arnault, é a terceira com US$ 102,7 bilhões.

Neste ano, a Microsoft subiu 48%, aumentando o valor de participação de Gates para 1%.

O restante de sua riqueza é resultado de vendas de ações e investimentos feitos ao longo dos anos por seu escritório de família, o Cascade.

Os 10 mais ricos do mundo, segundo a Bloomberg

Bill Gates - Microsoft - U$$ 110 bilhões

Jeff Bezos - Amazon - US$ 109 bilhões

Bernard Arnault - Louis Vuitton - US$103 bilhões

Warren Buffett - Berkshire Hathaway - US$ 86,6 bilhões

Mark Zuckerberg - Facebook - US$ 74,5 bilhões

Amancio Ortega Inditex - Zara US$ $67,6 bilhões

Larry Page - Alphabet - US$ 64,3 bilhões

Sergey Brin - Alphabet - US$ 62,4 bilhões

Charles Koch - Koch Industries - US$ 61,7 bilhões

Julia Flesher - Koch - US$ 61,7 bilhões