PGE e Receita Estadual organizam evento sobre o Refaz 2019

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Receita Estadual promovem nesta segunda-feira (18) um evento voltado a advogados e empresas interessadas em regularizar débitos de ICMS. O programa Refaz 2019 tem como objetivo sanar dúvidas sobre o tributo estadual. A sessão está agendada para as 14h, no auditório da OAB/RS Cubo, em Porto Alegre.