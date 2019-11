JC realiza evento sobre investimentos no Estado em 2019

O Jornal do Comércio promove, no dia 2 de dezembro, no Palácio do Comércio, o almoço especial Anuário de Investimentos RS 2019, que reunirá importantes empresários e autoridades. Serão apresentados dados sobre os maiores aportes da iniciativa privada e do setor público ao longo deste ano.

Os palestrantes serão o diretor-presidente da RGE, Marco Antonio Villela de Abreu, o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, e o diretor-geral da CMPC Brasil, Maurício Harger.