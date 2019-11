Fortalecimento do Brics passa por mais intercâmbios culturais

Um documentário apresentado pela primeira vez nesta quarta-feira (13), em Brasília, sintetiza como as pessoas e a cultura, em suas diferentes formas, podem aproximar países e ajudar no desenvolvimento e na integração das cinco nações que compõem o bloco econômico denominado Brics. Reunindo as histórias de cinco meninos e meninas do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, o documentário Crianças e Glória abriu o Fórum Sobre Intercâmbios Culturais e Pessoais do Brics e foi inspiração para diferentes debates ao longo de todo o dia.

Representando o Brasil na produção audiovisual, Tiago Arakilian retratou a trajetória de Iago Nogueira na busca por ser tornar jogador profissional de futebol. O esporte, uma das ferramentas da chamada diplomacia People-to-People e que independe de governos, foi a linha condutora de todas as narrativas do documentário. E, no processo de integração dos trabalhos dos cinco diretores da produção, Arakilian visitou a China e retrata com sua experiência a distância de visões que ainda separam bloco econômico. Talvez até mais do que as distâncias geográficas, afirma o diretor.

"Minha maior surpresa ao chegar lá foi com a modernidade. Apesar de toda a tecnologia que os chineses produzem, nossa visão sobre o país ainda remete a uma nação bastante agrícola e não tão prospera como ela realmente é", avalia o cineasta, que defendeu no fórum a necessidade de continuidade de produções culturais e comerciais entre os cineastas do bloco.

A imagem distorcida não ocorre apenas quando se fala do gigante asiático, ressalta Arakilian. A imagem distorcida ou antiquada se repete na visão que a maioria das pessoas de cada um dos países do bloco têm dos outros integrantes. Acelerar o processo de integração cultural do Brics para romper essas barreiras foi o que permeou o fórum e as muitas propostas de trabalho cultural que podem ser desenvolvidas conjuntamente. Isso tudo sem esquecer do foco econômico, colaborativa e até mesmo tecnológico.

Ao mostrar como a diplomacia também é uma ação individual e não-governamental, a proposta do fórum é mostrar como as relações entre seres humanos e a aproximação cultural pode promover o desenvolvimento do bloco. As propostas apresentadas incluíram desde a intensificação turística entre os cinco países, o aumento de intercâmbio entre pesquisadores e cientistas e até a expansão das trocas literárias, entre outras. Uma tragédia cultural brasileira vivida recentemente foi citada como exemplo de integração possível para prevenir danos ao patrimônio histórico.