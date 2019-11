Grandes redes ofertam quase mil vagas de emprego no Rio Grande do Sul

Diversas redes do varejo estão com vagas abertas no Rio Grande do Sul. As oportunidades foram anunciadas recentemente e incluem posições principalmente para Porto Alegre e região metropolitana.

O Big informou a abertura de mais de 280 vagas de trabalho efetivas para a Capital e a Grande Porto Alegre. A seleção para os postos na rede de supermercados ocorre na próxima segunda-feira (18), no Big Sertório (Av. Sertório, 6600). Para se candidatar, é exigido ensino médio completo e não é necessária experiência prévia.

Já a rede varejista Gang está com 150 postos de trabalho temporários para lojas gaúchas e de Santa Catarina, em razão da alta movimentação durante a temporada de verão. Os cargos são para vagas de vendedor, auxiliar de loja e caixa.

A rede francesa de artigos esportivos Decathlon também está com oportunidades de emprego abertas, ofertando 54 vagas para Porto Alegre e para a unidade que será inaugurada em 2020 em Canoas.