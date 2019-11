Big abre mais de 280 vagas de trabalho para Porto Alegre e região metropolitana

O grupo Big anunciou, nesta quarta-feira (13), a abertura de mais de 280 vagas de trabalho efetivas para Porto Alegre e região metropolitana. A seleção para os postos na rede de supermercados ocorre na próxima segunda-feira (18), no Big Sertório (Av. Sertório, 6600), na Capital.

Estão disponíveis oportunidades para operador de caixa, açougueiro, padeiro, confeiteiro, auxiliar de perecíveis, repositor, fiscal de prevenção de perdas e auxiliar de depósito. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo, morar na Região Metropolitana de Porto Alegre e ter total disponibilidade de horários - que incluem fins de semana e feriados.

Segundo a empresa, não é preciso ter experiência prévia. Todas as vagas também estão abertas para pessoas com deficiência.

Na segunda-feira (18), o processo seletivo acontece em dois períodos: entre 8h30min e 11h e de 13h30min a 16h. Para concorrer a uma das vagas, é necessário levar currículo, carteira de trabalho e documento de identificação.

Outras empresas também anunciaram a abertura de vagas recentemente. A rede varejista Gang está com 150 postos de trabalho temporários para unidades gaúchas e de Santa Catarina, em via da a alta movimentação durante a temporada.

Outras 500 vagas de emprego estão disponíveis para o novo Centro de Distribuição do Mercado Livre em Gravataí . A operação do market place argentino será instalada às margens da RS-118 e deve começar a funcionar no primeiro trimestre de 2020. As contratações devem se estender até metade de 2020, com a possibilidade da criação de novas vagas de acordo com a demanda da unidade.