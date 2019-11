Gang abre 150 vagas de emprego temporário para o final do ano

A rede gaúcha Gang está com 150 vagas temporárias de emprego abertas para a temporada de final de ano. As oportunidades são para lojas no Rio Grande do Sul e em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Os cargos são para vagas de vendedor, auxiliar de loja e caixa.

Todos os pontos de vendas da marca terão novos funcionários para o trabalho no último mês do ano, que contempla o Natal e o Ano Novo, datas que movimentam o varejo. São 45 lojas no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina.

O período de trabalho vai de 2 a 27 de dezembro. Para as unidades do Litoral, no entanto, estende-se até o Carnaval, que em 2020 ocorre em fevereiro.