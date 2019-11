Medplex Eixo Norte recebe nova clínica da Urgetrauma

A clínica de traumatologia Urgetrauma, a partir de fevereiro do próximo ano, passará a atender no Medplex Eixo Norte, empreendimento da Cyrela Goldsztein que está em fase final de construção. Com a mudança, a Urgetrauma prevê aumento de 20% nos seus atendimentos. A empresa atua nas áreas de traumatologia, ortopedia, fisioterapia e de raio X.

De acordo com a diretora da Urgetrauma, Cecília Pereira Valiati, a clínica irá ocupar todo o 5º andar do Medplex Eixo Norte, somando mil metros quadrados de área. Cecília informa que o investimento na nova sede própria é de R$ 10 milhões. Ela explica que a clínica será composta por 21 salas e que o processo de ocupação será feito por etapas.

A diretora da Urgetrauma também destaca vantagens nesta nova operação, uma vez que a mudança irá ocorrer para menos de 103 metros de sua antiga sede, localizada na avenida Assis Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre.

Segundo Cecília, o empreendimento da Cyrela Goldsztein, direcionado à área da saúde, se apresentou com uma grande solução para os projetos da Urgetrauma, empresa que atua no mercado há 33 anos e buscava uma nova sede, mais moderna e ampla para atender à demanda; que são cerca de 100 mil atendimentos por ano.

Atualmente, a Urgetrauma conta com uma equipe composta por 112 colaboradores e 40 médicos. E, ainda de acordo com as metas da clínica de traumatologia, está a modernização de sua logomarca, aliado a um trabalho de reposicionamento e também com investimento na aquisição de novos equipamentos.

O Medplex Eixo Norte também está localizado na avenida Assis Brasil, 2.827, na Capital, em uma área de grande circulação de pessoas. O empreendimento, que segue uma tendência mundial de projeto que valoriza o tempo e a qualidade de vida das pessoas, conta com escritórios, salas comerciais, consultórios, clínicas, farmácia e serviços de laboratório, além de hospital para procedimentos de curta permanência.