Eduardo Macedo Linhares tem trajetória em livro

A vida do pecuarista gaúcho Eduardo Macedo Linhares está registrada no livro Sobre a terra - a trajetória de Eduardo Macedo Linhares, escrito por Renato Dalto. É uma obra de referência, que remete a uma longa história, ao nascer do século XIX, com a chegada do açoriano Francisco Pereira de Macedo, o Visconde do Serro Formoso, aos campos de Lavras do Sul. Iniciava ali uma saga que deu origem a várias famílias, povoando o Sul e a Fronteira-Oeste, e demarcando os campos de gado e lavoura.

É essa primeira viagem ao tempo do Visconde que abre o livro, um capítulo onde é possível entender também como se deu o povoamento do Rio Grande do Sul, a partir do Tratado de Madrid e o fim das Missões, em 1756. Ou outros nove capítulos remetem à origem de tudo, a Cabanha Azul, os vínculos com o campo, a criação da GAP Genética e a expansão da raça Brangus para o Brasil Central.

O livro é escrito em 10 capítulos e contém diversas imagens. É a reconstrução de uma trajetória através da narrativa do autor e lembranças registradas pelo próprio Eduardo e assinadas por ele.