Cerimônia celebra a posse da nova diretoria da FMP

A Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) terá mudanças na sua diretoria a partir desta quarta-feira (13). Eleito no início de outubro, o procurador de Justiça Fábio Roque Sbardellotto assume a presidência da FMP em cerimônia no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul (avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80), a partir das 17h.

Além do novo presidente, a solenidade também empossa os demais membros do Conselho de Administração da Fundação: o vice-presidente Luciano de Faria Brasil; o secretário Gilberto Thums e o representante do corpo docente Alexandre Lipp.

Sbardellotto será o 16º presidente da FMP, fundada por promotores e procuradores de Justiça em 1983. A nova diretoria sucederá a gestão do também promotor David Medina da Silva, que esteve à frente da instituição de 2013 a 2019.

"Pessoalmente e institucionalmente, este momento representa muito na minha vida. Meus pais eram educadores e a minha história com a educação começou desde novo. Eu vou trabalhar ainda mais para que a FMP siga brilhando", afirma Sbardellotto.





Eduardo Lesina