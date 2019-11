Serviços recuam 2,3% no Rio Grande do Sul em setembro

O volume de serviços prestados voltou a cair no Rio Grande do Sul , recuando 2,3% em setembro frente ao mesmo mês de 2018. O desempenho, no entanto, foi positivo em relação a agosto deste ano, com avanço de 0,5%. No ano, o setor acumula queda de 2,0% e de 1,9% em 12 meses, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira (12) pelo IBGE.

Todos os segmentos avaliados mostraram queda no Estado na comparação anual. O segmento de Outros serviços foi o que mais sofreu (-3,6%), seguido de serviços prestados às famílias (-3,1%) e transportes (-2,7%). Também tiveram queda os serviços de informação e comunicação (-2,0%) e os serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,5%).

No Brasil, o setor apresentou dados melhores, com avanço de 1,2% em setembro frente a agosto e de 1,4% ante setembro de 2018, a quinta alta consecutiva no ano. O acumulado no ano foi de 0,6% e em 12 meses, de 0,7%.

Das 27 unidades da federação monitoradas, 14 apresentaram alta na comparação com agosto, e 11 das 27 frente a setembro de 2018. O Rio Grande do Sul teve a segunda maior queda na comparação anual (-2,3%), atrás da Bahia (-5,6%), especialmente, pelo ramo de transporte rodoviário de cargas, afirmou o IBGE.