Porto Alegre será capital dos confeiteiros neste fim de semana

A segunda edição do SugarCake Show, o mais importante evento da confeitaria no Rio Grande do Sul, ocorre neste fim de semana em Porto Alegre. Durante dois dias, mais de 25 profissionais estarão no auditório da UniRitter, campus Zona Sul, para apresentar o que há de mais moderno no setor.

“Será um desfile de grandes nomes e de receitas incríveis. É uma oportunidade única para profissionais e amadores aprimorarem seus conhecimentos na área. Estamos trazendo a Porto Alegre um elenco consagrado de chefs confeiteiros para que todos aproveitem ao máximo as aulas. É a chance de encontrar em um só lugar os principais expoentes da confeitaria nacional e regional. E isso não é possível todos os dias”, ressalta Adriana Kauer, que, ao lado de Letícia Ourique, organiza o encontro.

Entre os professores convidados estão nomes como Cássio Cevallos, Danny Novo e Haila Santuá. “Procuramos mesclar as mais variadas técnicas da confeitaria para sejam infinitas as possibilidades de aprendizado. Queremos que o conhecimento adquirido seja útil para quem trabalha nesse ramo”, diz Letícia. "Percebemos que as pessoas estão ávidas em aprender", indica Adriana.

Serviço:

O que: SugarCake Show 2019

SugarCake Show 2019 Quando: 9 e 10 de novembro

9 e 10 de novembro Onde: UniRitter – Campus Zona Sul (Rua Orfanotrófio, 555)

UniRitter – Campus Zona Sul (Rua Orfanotrófio, 555) Informações e inscrições: www.sugarcake.com.br

Confira a programação:

Sábado

9h – Abertura com Luke and Cook

9h05min – Gigi Louzada – Bolo leopardo

10h – Dário Heberson – Bolo de listras

11h – Thales Delmanto – Bolo da Branca de Neve

11h40min – Edna BWB – Como fazer pintura com chocolate

12h – Almoço

13h – Marcelina Oliveira – Gordices da Mah – Decoração com chantininho

14h – Francisco Bakes Of – Bolo neon

15h – Letícia Ourique – Brownies e seus segredos

15h30min – Tathi Fabulosa – Fault Line e técnica de espatulagem

16h – Coffee

16h50min – Danny Novo – Trufa rápida de bala de coco e tartufo de sorvete

17h30min – Luke and Cook – Recheios abelhudos

18h – Alisson Nazi – Flor de sakura

18h30min – André Aquino

Domingo