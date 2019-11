Pizza Hut e McDonald's abrem novas operações no aeroporto de Porto Alegre

Duas grandes redes de fast-food desembarcam para novas operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho, agora Porto Alegre Airport, em dezembro. A Pizza Hut terá duas lojas, e o McDonald's volta a ter filial, após as obras de reforma no terminal, ampliando as opções para os passageiros.

Tapumes já indicam onde serão as instalações da rede de pizzaria. Uma delas ficará fora da área de embarque, no saguão principal no segundo piso, e outro depois do raio-x, no embarque doméstico. As lojas têm de 80 a 120 metros quadrados cada e espaço para cerca de 40 lugares.

As operações, que funcionarão como franquia, atendem ao plano da Pizza Hut de estar presente em todos os aeroportos do País, explica o gerente-geral da rede no Brasil, Saddy Nardido. "Os aeroportos são pontos de visibilidade ao produto e dão mais possibilidades ao cliente de comer pizza em qualquer ponto da viagem", afirmou Nardido.

A previsão da rede é que sejam 700 unidades da Pizza Hut no País até 2023. Hoje, são 200.

A abertura da filial do McDonald's reforça a rede no Rio Grande do Sul. Até dezembro, mais três unidades, incluindo a do aeroporto, vão estrear. Com isso, a marca subirá para 52 lojas. Deste número, 19 estarão em Porto Alegre, que tem hoje 17 pontos.