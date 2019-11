Ibovespa sobe com exterior, apesar de nova frustração com leilões de petróleo

Dólar recua ante iene e franco suíço com possível atraso em acordo EUA-China

Perto do horário de fechamento em Nova Iorque, o dólar caía a 108,94 ienes e a 0,9922 franco suíço, enquanto o euro cedia a US$ 1,1074 e a libra recuava a US$ 1,2859