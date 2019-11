Jornal do Comércio participa de Fórum Econômico em Xangai

Mais de 500 representantes de institutos de altos estudos, organizações de pesquisa, universidades, think thanks, além de políticos, economistas, executivos de mídia e jornalistas da área econômica participaram do Fórum Econômico Internacional em Xangai, uma das atividades paralelas da segunda edição da China International Import Expo, megafeira de importações aberta nesta terça-feira (5) pelo presidente chinês, Xi Jinping.

O Fórum debateu diversos aspectos do desenvolvimento econômico e da abertura de mercado do gigante asiático nos últimos 70 anos, desde a fundação da República Popular da China. No encontro, especialistas e acadêmicos de todo mundo discutiram as relações dos chineses com os outros países, analisando as razões do crescimento exponencial do PIB da China, bem como os impactos para a economia mundial.

Único jornalista brasileiro presente no evento, o editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, participou de um dos painéis sobre China e Globalização, abordando o intercâmbio de informações entre veículos dos países, a partir de um relato sobre o Fórum de Mídia do Brics, que aconteceu em São Paulo na semana passada, e a parceria do JC com a Agência de Notícias Xinhua, da China. Vários estudiosos apontaram o conhecimento da China sobre o Ocidente como um dos fatores de sucesso de sua economia.

Representante de uma das organizações brasileiras convidadas ao evento, o presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Pedro De Cesaro, também do Rio Grande do Sul, esteve no evento que durou dois dias e terminou nesta quarta-feira (6). O presidente do IEE fez uma fala no painel sobre Abertura, Cooperação e Desenvolvimento.