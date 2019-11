Reforma é melhor com potência fiscal de R$ 800 bilhões e ajuste em estados, segundo Guedes

Ao entregar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do pacto federativo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, no fim desta manhã desta terça-feira (5) o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou também que é melhor a reforma da Previdência aprovada com potência fiscal de R$ 800 bilhões acompanhada de ajuste nos estados e municípios do que uma economia fiscal de R$ 1 trilhão sem a inclusão desses entes.