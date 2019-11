Governo recua e desiste de acabar com parcelamentos do IPVA 2020

Menos de 24 horas depois de anúncio que gerou repercussão negativa no Estado, o governador Eduardo Leite voltou atrás na medida que cancelava o parcelamento do IPVA 2020 no Rio Grande do Sul. O recuo foi comunicado durante café da manhã com deputados da base aliada e líderes de bancada, no Palácio Piratini, na manhã desta terça-feira (5). Assim, será mantido o mesmo calendário aplicado em 2019, com vencimento da cota única em abril e descontos de 3% para pagamentos feitos em janeiro e de 1% em março.

"Houve uma falha de gestão política", admitiu o governador Eduardo Leite em coletiva de imprensa ao final da reunião com os deputados. Leite assumiu para si a responsabilidade da medida anunciada ontem e reconheceu a importância de rever a decisão diante das críticas.

O governador justificou sua atitude diante do "desespero do Rio Grande do Sul por recursos". "Tenho plena confiança na Secretaria da Fazenda, que tomou a medida acertada diante do quadro fiscal gaúcho", afirmou.

As alterações anunciadas ontem pelo titular da Secretaria da Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso, determinavam que o tributo fosse totalmente quitado no mês de janeiro, em datas a depender da placa do veículo. Além disso, a medida suspendia os desconto para pagamentos antecipados, mantendo apenas o benefício para bons motoristas e contribuintes participantes do Programa Nota Fiscal Gaúcha. A secretaria estimava aumento de R$ 29,7 bilhões na arrecadação do imposto com o fim dos descontos de antecipação.