Focus prevê leve crescimento do PIB neste ano

A previsão de instituições financeiras para o crescimento da economia neste ano subiu levemente. A estimativa de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 0,91% para 0,92%. As projeções para os anos seguintes não foram alteradas: 2% em 2020; e 2,50% em 2021 e 2022. Essas estimativas são de pesquisa a instituições financeiras, elaborada semanalmente pelo Banco Central (BC).

Segundo o boletim Focus, instituições financeiras mantiveram a previsão para a inflação, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 3,29% em 2019, 3,60%, em 2020, 3,75%, em 2021, e 3,50% em 2022.

As projeções para 2019 e 2020 estão abaixo do centro da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é 4,25% em 2019, 4% em 2020, 3,75% em 2021 e 3,50% em 2022, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Para o mercado financeiro, a Selic deve terminar 2019 e 2020 em 4,50% ao ano. Para 2021, a expectativa é que a Selic termine o período em 6% ao ano.

A previsão para a cotação do dólar segue em R$ 4 para o final de 2019 e 2020.

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção para a balança comercial em 2019 na pesquisa Focus, em superávit comercial de US$ 47,50 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 50,55 bilhões. Para 2020, a estimativa de superávit permaneceu em US$ 43,00 bilhões. Há um mês, estava em US$ 47,50 bilhões.

Na estimativa mais recente do BC, o saldo positivo de 2019 ficará em US$ 43,0 bilhões. Esta projeção foi atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro.

No caso da conta corrente, a previsão do Focus para 2019 foi de déficit de US$ 33,16 bilhões para US$ 34,40 bilhões, ante US$ 26,50 bilhões de um mês antes. Para 2020, a projeção de rombo permaneceu em US$ 38,00 bilhões. O BC projeta déficit em conta de US$ 36,3 bilhões em 2019.