Praia de Belas traz Natal Luz de Gramado a Porto Alegre

O Praia de Belas Shopping preparou uma extensa programação de atividades referentes ao Natal. O shopping foi o primeiro centro de compras da Capital a inaugurar a sua decoração natalina, e segue com ações exclusivas até o dia 2 de janeiro. Uma das novidades é o Natal Luz de Gramado, que terá apresentações pela primeira vez em Porto Alegre. As mesmas atrações e espetáculos que acontecem na Serra fazem parte de dois dias de apresentações exclusivas e ininterruptas, em 9 e 10 de novembro.

"Preparamos um Natal para encantar os clientes do Praia de Belas, com uma decoração exclusiva e agenda intensa. Mas, acima de tudo, este é um Natal para todos, pois nos preocupamos muito com a inclusão e preparamos atrações para que todos possam viver momentos inesquecíveis aqui no shopping", conta Marcelo Borba, gerente-geral do Praia de Belas.

Notícias sobre economia são importantes para você?

A Praça de Eventos da Ala Norte recebeu um projeto cenográfico exclusivo e arrojado desenvolvido pela empresa C E. Em mais de 200 metros quadrados, adultos e crianças podem se encantar com a Aventura de Natal dos Ursos que, de forma lúdica, mostra a expedição dos ursos junto com o Papai Noel pelos encantos natalinos. Duas árvores gigantescas interligadas, de 12 e 10 metros, são os principais destaques do espaço que terá cineminha, game touch e um grande escorregador. No entorno, um grande trenó para fotos, balanço adaptado para receber crianças com deficiência, oficinas e muitas brincadeiras prometem divertir o público.

Atrações natalinas no Praia de Belas

Horários Papai Noel

- Até 12 de dezembro: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h

- De 13 a 23 de dezembro: todos os dias, das 10h às 23h

- Dia 24 de dezembro: das 9h às 18h

Funcionamento da decoração

- Até 12 de dezembro: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h

- De 13 a 23 de dezembro: todos os dias, das 10h às 23h

- Dia 24 de dezembro: das 9h às 18h

- Dias 25/12, 29/12, 01/01/2020 e 02/01/2020: das 11h às 22h

- Dias 26, 27, 28 e 30/12: das 10h às 22h

- Dia 31 de dezembro: das 10h às 16h

Apresentações exclusivas diretamente do Natal Luz de Gramado

Dias 9 e 10 de novembro, das 14h às 20h

Local: escadaria fixa da área central

Programação com Trupe de Natal, Orquestra de Violões, Coral da Árvore Cantante, Orquestra Sinfônica de Gramado, A Lenda do Bosque de Natal e Desfile - A Magia do Noel

Evento gratuito

Café com Noel

Dias 10, 17 e 24 de novembro e 1, 8 e 15 de dezembro

Horário: das 9h às 11h

Local: Dado Garden Grill

Valor: R$ 32,90 para os adultos e de R$ 16,50 para crianças de 5 a 10 anos

Reservas e outras informações pelo telefone (51) 3233-0696.