Petrobras vende sua participação na Belem Bioenergia Brasil

A Petrobras Biocombustíveis finalizou nesta sexta-feira (1) a venda de sua participação de 50% na empresa Belem Bioenergia Brasil para a Galp Bioenergy B.V. (Galp), que já controla os outros 50%.

A Belem Bioenergia foi constituída em 2011 pela Petrobras e pela Galp para a produção de óleo vegetal.

Em nota, a Petrobras informa que, após o cumprimento de todas as condições precedentes, a operação foi concluída, cabendo à Petrobras Biocombustíveis o recebimento de R$ 24,7 milhões. De acordo com a nota, os recursos serão retidos pela Galp até dezembro de 2020, para compensação de potenciais pagamentos de indenizações. "A operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à geração de valor para os acionistas", acrescenta a Petrobras.

*Com informações da Petrobras

Agência Brasil