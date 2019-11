Porto Alegre acaba com mínimo de vagas de garagem em novos empreendimentos

Novos empreendimentos residenciais e comerciais em Porto Alegre não precisarão mais ter um número mínimo de vagas de estacionamento. O fim da exigência foi oficializada nesta sexta-feira (1) pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior. Decreto que retira a obrigatoriedade foi assinado.

Com a exigência, 25% de áreas construídas eram dedicadas a estacionamentos, limitando a oferta de unidades para venda. Segundo a prefeitura, a mudança "vai melhorar a mobilidade urbana, aproveitar espaços e incentivar a construção de empreendimentos em regiões mais centrais". A expectativa é que as pessoas passem a usar mais meios de transporte como ônibus, bicicleta entre outros.

“Esta é uma etapa importante de priorização das pessoas em vez dos veículos. As fachadas ativas trazem mais segurança e convívio social”, disse Marchezan, no ato.

Residenciais em terrenos com frente igual ou superior a 12 metros, postos de combustíveis, hotéis, apart-hotéis ou motéis, clubes, cemitérios, parques, circos, igrejas e templos, escolas de Nível Superior e cursos e estabelecimentos de entretenimento noturno não precisam mais ter número mínimo de vagas de estacionamento.

A exigência de vagas reflete em construções que não precisariam ter andares dedicados a este tipo de uso. É o caso do novo prédio do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS) , da Ufrgs, que está sendo erguido na esquina da rua Ramiro Barcelos com avenida Ipiranga. Mais de um piso têm vagas para atender à legislação que estava em vigor, retirando espaço para áreas de atividades de pesquisa e ensino.