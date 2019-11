Consumidores poderão degustar e comprar azeite gaúcho na Feira do Azeite Novo

Os porto-alegrenses vão poder conhecer melhor a cultura da olivicultura produzida aqui no Rio Grande do Sul. Realizada desde abril no primeiro sábado de cada mês, a Feira do Azeite Novo ocorre neste sábado (2), no pátio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, localizada na avenida Getúlio Vargas, 1.384, no bairro Menino Deus.

Os visitantes poderão degustar e comprar o azeite de oliva extravirgem de 20 marcas entre as 8h e 12h. Os azeites fazem parte da safra de 2019 e foram premiados no Brasil e no exterior. Na manhã de sábado, já ocorre na sede da secretaria a Feira Ecológica do Menino Deus.

O cultivo de oliveiras no Estado é recente, chegou há uma década, mas cresceu rapidamente. Em 2019, a safra foi de 1,4 milhão de quilos de azeitonas, efeito da expansão de 30% ao ano na área cultivada no Estado, segundo o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva).